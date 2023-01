Der Busbahnhof in Weißenfels wird immer wieder zur Stolperfalle für Fahrgäste. Schuld sind vor allem die dort gepflanzten Bäume. Wie die Stadt jetzt den Baufehler von vor neun Jahren heilen will

Der Busbahnhof an der Weißenfelser Promenade

Weißenfels/MZ - Knapp neun Jahre nach der Eröffnung des neuen Busbahnhofes gegenüber der Pfennigbrücke muss die Stadt Weißenfels in diesem Jahr einen Fehler in der Bauplanung ausbügeln. Äußeres Zeichen dafür sind die Absperrungen rund um mehreren Bäumen am Busbahnhof.