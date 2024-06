Die Freiwillige Feuerwehr Zeitz wurde 160 Jahre alt. Wie das am Sonnabend in der Elsterstadt mit den Zeitzern gefeiert wurde und was die Besucher erleben konnten.

Volles Haus auf dem Hof am Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Zeitz. Hierher wurde am Samstag zur 160. Jubiläumsfeier eingeladen.

Zeitz/MZ. - Das laute Tatütata, das am Sonnabend in regelmäßigen Abständen durch die Elsterstadt schallte, war dieses Mal kein Ausdruck von Gefahr. Im Gegenteil. Der Signallaut war eher ein Ausdruck der Freude, denn die Freiwillige Feuerwehr Zeitz hatte am Samstag zu ihrem 160. Geburtstag auf das Gelände rund um die Feuerwache am Steinsgraben eingeladen. Den Auftakt der Jubiläumsfeier machte aber erst einmal ein Festumzug mit rund 35 Fahrzeugen alter und neuer Feuerwehrtechnik, der von der Hainichener Dorfstraße aus durch die Stadt zum Steinsgraben führte.