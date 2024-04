Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Trotz der Sprengung des neuen Blitzeranhängers in der Nacht zum Sonntag will die Stadt Weißenfels an der dreimonatigen Testphase für das Gerät festhalten. Dies teilte Pressesprecherin Katharina Vokoun auf MZ-Anfrage mit. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten Unbekannte gegen 1.45 Uhr in Leißling eine Seitentür des Anhängers aufgehebelt und im Inneren des Geräts eine Explosion herbeigeführt.