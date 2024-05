Schüler des Gymnasiums Carolinum in Bernburg lesen und musizieren für Senioren

Bernburg/MZ. - Wenn zwei sich streiten... freut sich bekanntlich der Dritte: Jedes Jahr aufs Neue streiten sich Winter und Frühling. Das konnte jeder in den vergangenen Wochen mal wieder miterleben. Erst war es frühlingshaft mild, dann wieder eisig kalt und zuletzt beinahe schon sommerlich warm. Der „Streit zwischen Winter und Frühling“ ist auch Thema einer Geschichte von Elke Bräunling. „So geht das bis tief in den Mai, und dann ist auf einmal der Sommer da“, liest Helena Jakobi am Donnerstag den Senioren im Gemeindesaal der Kanzler von Pfau’schen Stiftung vor.