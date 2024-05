Seit März sind Maria und Gerd Piller aus Braunsbedra mit ihrem Wohnmobil unterwegs. Ein Jahr lang wollen sie Afrika erkunden. Mittlerweile sind sie in Äthiopien, aber ohne ihre Gefährte.

Nein, dieser Höhenzug ist nicht Südafrika. Jebel Timiyah, so heißt der Tafelberg von Saudi-Arabien, an dessen Fuß der Wohnmobilkonvoi mit dem Ehepaar Piller aus Braunsbedra auf dem Weg nach Afrika eine Rast machte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Braunsbedra/MZ. - Am 1. März brachen Maria und Gerd Piller aus Braunsbedra zu einer einjährigen Tour mit dem Wohnmobil durch Afrika auf. Doch eigentlich beginnt ihr Abenteuer erst in diesen Stunden, also 60 Tage und 14.000 zurückgelegte Kilometer durch zwölf Länder später.