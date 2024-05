Hausverbot für Vorsitzenden „Nudelbande“ Diskriminierung – Reha-Sportclub Leuna-Spergau fordert Gerechtigkeit

Der Reha-Sportclub Leuna-Spergau sieht sich mit einem Hausverbot und strengen Auflagen konfrontiert, was die Durchführung seiner Kurse erschwert. Ein offener Brief an politische und sportliche Entscheidungsträger soll nun Abhilfe schaffen.