Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Prettin/MZ. - Etwas unscheinbar ist der Eingang schon. Nur ein Flügel des Eisengittertores steht an diesem Morgen offen. Hier in der Straße An der Lichtenburg in Prettin ist der ursprüngliche Eingang zum Schloss, nach welchem die Straße davor benannt ist. Hier findet sich dementsprechend auch das Torwächterhäuschen – die einstige Wachstube.