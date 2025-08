Wolfen/MZ. - Die Sonne schimmert auf der Wasseroberfläche. Gänse schwimmen auf dem See. „Das ist ein gutes Zeichen“, sagt Marko Großmann am Rand des Gewässers und erzählt, dass die Vögel sich in diesem Sommer hier besonders wohlfühlen. „So viele hatten wir hier noch nie.“ Großmann, Betriebsleiter Deponien bei der Mitteldeutschen Sanierungs- und Entsorgungsgesellschaft (MDSE), ist überzeugt: Es läuft gut bei der Sanierung und Rekultivierung der ehemaligen „Grube Johannes“, im Volksmund als „Silbersee“ bekannt. Wie ist der aktuelle Stand und was ist geplant?

