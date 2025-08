Einschulung 2025 Fit für den ersten Schultag: Wo es in Köthen Bücher, Ranzen und kleine Geschenke für die Zuckertüte gibt

Am 9. August ist Einschulung. Für den optimalen Start in den Schulalltag gibt es einiges zu erledigen. Die MZ hat bei Ladeninhabern in der Köthener Innenstadt nachgefragt, was sie für die zukünftigen Schulkinder im Angebot haben und was besonders beliebt ist.