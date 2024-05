Die Bildsteine aus der St.-Bonifatius-Kirche in Quenstedt sind mit Hilfe von zahlreichen Spenden saniert worden. Doch wie alt sind sie und was stellen sie dar?

Bildsteine in der St.-Bonifatius-Kirche in Quenstedt geben noch immer Rätsel auf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quenstedt/MZ. - Zwei große Glaskästen ziehen sofort die Blicke auf sich, betritt man die St.-Bonifatius-Kirche in Quenstedt. Aufgestellt vor dem Turmraum und separat beleuchtet, präsentieren sie zwei sogenannte Bildsteine. Diese zeigen schemenhafte Abbildungen von Figuren. „Es gibt sowas in dieser Form hier in unserer Region nicht. Solche Steine gibt es nur noch in England, Norwegen, Dänemark und Schweden“, sagt Annette Suttkus, ehrenamtliche Beauftragte für Bodendenkmalpflege aus Quenstedt.