Zeitweise Schließungen wegen Baumaßnahmen stehen bevor. Viele Vereine sind betroffen. Die Sportstättenkonzeption ist indessen fertiggestellt. Was das heißt und wann sie vorgestellt wird.

Zwei Turnhallen in Zeitz zeitweise zu

Die Turnhalle der Sekundarschule III in Zeitz

Zeitz/MZ. - Im Zusammenhang mit der Sanierung der Sekundarschule III und Grundschule Stadtmitte ist abzusehen, dass die Turnhalle in dieser Zeit weder für den Schulbetrieb noch für den Vereinssport genutzt werden kann. So die Information aus dem Fachbereich Soziales. Es sei begonnen worden, nach einem Ersatz zu suchen und Möglichkeiten in anderen Gemeinden und beim Burgenlandkreis zu erfragen. Diese Anfragen führten aber nicht dazu, dass eine Ausweichmöglichkeit gefunden wurde, da auch dort die Kapazitäten der vorhandenen Sportstätten ausgeschöpft seien.