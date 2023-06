Weißenfels - Seit Anfang 2004 ringen der Weißenfelser Stadtrat und seine Ausschüsse um den Bebauungsplan mit der Nummer 31. Dahinter verbirgt sich das Gewerbe- und Industriegebiet an der Straße am Schlachthof. Mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan sollte einst die Weiterentwicklung von Gewerbe in dem Areal ermöglicht, aber auch die davon ausgehende Geruchs- und Lärmbelastung für die Bewohner in angrenzenden Wohngebieten begrenzt

werden. Gelungen ist das nicht. In der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag hat der Stadtrat nun mit großer Mehrheit beschlossen, das Planaufstellungsverfahren nicht fortzuführen.