In Teuchern im Burgenlandkreis ist ein 80-jähriger Mann, der hilflos in seiner Wohnung lag, von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gerettet worden. Die fanden ihn dank eines besorgten Nachbarn.

Notruf in Teuchern: Retter bergen hilflosen 80-Jährigen in seiner Wohnung

In Teuchern im Burgenlandkreis ist ein hilfloser 80-jähriger Mann in seiner Wohnung geborgen und ins Krankenhaus gebracht worden (Symbolfoto).

Teuchern/MZ - In Teuchern im Burgenlandkreis ist ein 80-jähriger Mann, der hilflos in seiner Wohnung lag, von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gerettet worden. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Wie es hieß, war der Mann gestürzt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Die von einem besorgten Nachbarn alarmierten Einsatzkräfte mussten die Wohnungstür notöffnen. Der Nachbar hatte am Donnerstagabend den Notruf gewählt, weil er den 80-Jährigen seit einiger Zeit nicht mehr gesehen und dieser weder Post noch Mülltonnen hereingeholt hatte.