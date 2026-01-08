Das Deutsche Rote Kreuz hat einen Großteil seiner Altkleidercontainer im Weißenfelser Stadtgebiet eingezogen. Weshalb man diesen Schritt gegangen ist und was das für die ehrenamtlichen Helfer in der Kleiderkammer bedeutet.

Aktuell kann die Kleiderkammer in Weißenfels noch auf Reserven aus dem Sommer zurückgreifen.

Weißenfels/MZ. - Seit mittlerweile einem Jahr gilt sie – die sogenannte Pflicht zur Getrenntsammlung von Alttextilien. Das Ziel: Wenn Altkleider getrennt vom Müll entsorgt werden, können die Textilien später besser wiederverwendet oder recycelt werden. Diese neue Regelung, die eigentlich die Entsorger in die Pflicht nehmen soll, sorgt jedoch auch bei den Verbrauchern für reichlich Verunsicherung und führt dazu, dass kaputte Kleidung nun oft nicht mehr im Restmüll, sondern in Altkleidercontainern entsorgt wird, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Entsprechend stapeln sich seit Mitte 2025 vor vielen Containern im Land und in der Region Weißenfels Säcke voller kaputter Kleider.