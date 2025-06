Erste Standorte abgebaut Altkleiderkrise in Sachsen-Anhalt: Wieso vielerorts die Container überlaufen

Die Container für Alttextilien in Sachsen-Anhalt platzen aus allen Nähten. Immer mehr ausrangierte Kleidung, oft von minderwertiger Qualität, landet unsachgemäß in oder neben den Sammelbehältern. Für die Entsorgungsunternehmen in Sachsen-Anhalt wird die Situation zunehmend untragbar.