Gute Unterhaltung bei der 26. Weiberfastnacht in Bennungen. Prinzessin Sophie I. herrscht über lustiges Völkchen von der Helme. Mehr zu Stimmung und Veranstaltung im Video.

Mit Video: Weiber fast unter sich - holde Lieblichkeit Sophie hat Zepter fest in der Hand

Weiberfastnacht in Bennungen

Das Hofballett des Bennunger Karneval Clubs (BKC) nahm das Publikum zur Weiberfastnacht mit auf eine Reise in die 80er Jahre.

Bennungen - Mit einem mehrstündigen Programm wurde am Samstag im Landgasthaus Meyer in Bennungen die 26. Weiberfastnacht gefeiert. Natürlich waren hier ausschließlich Frauen auf dem Saal. Die Männer des Bennunger Karneval Clubs (BKC) waren allerdings bei Sketchen und Tänzen und an der Technik gern gesehene und geduldete Gäste.