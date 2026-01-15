Zum dritten Mal in drei Jahren ist ein Parkscheinautomat an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Sangerhausen mutwillig beschädigt worden – dieses Mal offenbar mit Feuerwerkskörpern. Die Stadt hat bereits rund 15.000 Euro in Ersatzgeräte investiert und prüft nun, ob eine Reparatur möglich ist.

Sangerhausen/MZ. - Auf einem Parkplatz an der Sangerhäuser Dr.-Wilhelm-Külz-Straße haben Unbekannte zum wiederholten Mal einen Parkscheinautomaten demoliert. Das Gerät wurde vermutlich mithilfe von Feuerwerkskörpern außer Betrieb gesetzt, aber offenbar nicht aufgebrochen.

Bisher bereits knapp 15.000 Euro bezahlt

Wie Stadtsprecherin Kristin Hochhäuser am Donnerstagnachmittag mitteilte, war das die mittlerweile dritte derartige Attacke in den vergangenen drei Jahren auf dem Parkplatz. In den Jahren 2023 und 2024 habe der Automat komplett erneuert werden müssen, da Unbekannte ihn gesprengt oder anderweitig demoliert hatten. Die Stadt hat für die beiden neuen Geräte insgesamt knapp 15.000 Euro bezahlt.

Techniker soll prüfen, ob kaputtes Gerät zu reparieren ist

„Im aktuellen Fall wurde ein Techniker beauftragt. Der wird beurteilen, ob eine Reparatur des Gerätes möglich ist“, sagte die Stadtsprecherin.