Eine der neun zerstörten Straßenlampen an der Haselstraße in Uftrungen.

Uftrungen/MZ. - Was für ein Ärger zum Jahresbeginn: Unbekannte haben in den ersten Tagen des neuen Jahres mehrere hochwertige Straßenlampen in Uftrungen zerstört. „Neun Lampen sind kaputt“, schimpft Uftrungens Ortsbürgermeister Ralf Götze (Uftrunger Liste). Er hofft dringend auf Hinweise zu dem Täter oder den Tätern, um ihn oder sie zur Rechenschaft zu ziehen.