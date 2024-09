Brücken/MZ. - Die mehr als 200 Gastschüler und -lehrer, die im Rahmen der Euroweek eine Woche lang am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen zu Gast waren, haben am letzten Tag ihres Aufenthalts in Mansfeld-Südharz ein lebendiges Andenken hinterlassen.

Am Dienstagmorgen starteten die Teilnehmer des Jugendtreffens in vier Bussen zu vier verschiedenen Waldgebieten, um auf kahl gefallenen Flächen neue Bäume zu pflanzen. Organisiert hatte die Pflanzaktion der Verein „Unser Wald“.

Regen sorgt bei Pflanzaktion für Bewässerung

In der Brückschen Haide, einem Waldgebiet in der Goldenen Aue, das von einer Betriebsgemeinschaft bewirtschaftet wird, kämpften sich unter anderem die Delegationen aus Holland, Spanien und den Niederlanden zusammen mit ihren Guides vom Gymnasium durch den Schlamm.

Denn das Wetter zeigte sich ausgerechnet während der Pflanzaktion am Dienstagvormittag von seiner nassen Seite. Das Betreuungsforstamt Wippra, das die Brücksche Haide fachlich betreut, hatte die Fläche aber vorbildlich vorbereitet: Der Boden war schon von wucherndem Brombeergestrüpp befreit und für die neuen Bäume waren komplett fertige Pflanzlöcher gebohrt.

In die mussten die Setzlinge und Heister von Küstentanne und Douglasie, Baumhasel, Schwarznuss, Vogelkirsche, Elsbeere und Esskastanie nur noch samt Wurzelballen eingesetzt und mit Erde angedrückt werden. Der Regen machte das Arbeiten zwar nicht besonders schön, sorgte aber dafür, dass die neuen Bäumchen gleich gut angegossen wurden.

Die Euroweek ist unterdessen am Dienstagabend mit einem Oktoberfest am Gymnasium zu Ende gegangen. Am Mittwochmorgen treten die Gäste die Heimreise in ihre 21 Heimatländer an.