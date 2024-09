Mit Video: Schüler aus 21 Ländern zu Gast in Sangerhausen: So verlief die Flaggenparade zur Eröffnung der Euroweek

Sangerhausen/MZ. - Passanten bleiben stehen und schauen erstaunt, viele zücken ihr Handy und machen Fotos. „Was ist das eigentlich?“, fragt ein Mann auf dem Parkdeck des Rewe-Marktes. Das ist die Euroweek: Schüler aus 21 europäischen Ländern sind für eine Woche am Scholl-Gymnasium in Sangerhausen zu Gast. Und zum Auftakt gibt es am Donnerstagmorgen die große Flaggenparade. Einmal durch die ganze Stadt – vom Gymnasium bis runter zur Mammuthalle.