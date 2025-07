Fünfter Geburtstag Einladung zum Mitmachen - „Klink“-Festival lockt am Wochenende in das Dessauer Vorort-Haus

Das „Klink“-Festival geht in Dessau in die fünfte Runde und will wieder Kreativen, Newcomern und Interessierten die Möglichkeit auf Musik, Austausch und Gemeinschaft geben.