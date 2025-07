E-Fußballer Levy Finn Rieck trägt sich am Donnerstag im Beisein von Oberbürgermeister Christina Buchheim in das Goldene Buch der Stadt ein.

Köthen/MZ. - Seinen Start auf dem echten Rasen hatte Levy Finn Rieck einst in der Jugend des CFC Germania. Durch die Corona-Pandemie wechselte er später zum professionellen E-Sport und gehört mittlerweile zu den 20 besten Spielern der Welt in der Fußball-Simulation „EA FC“. Das wurde am Donnerstag auf besondere Weise gewürdigt. Der gebürtige Köthener durfte sich in das Goldene Buch der Stadt Köthen eintragen.

Köthens Oberbürgermeisterin Christina Buchheim würdigte in ihrer Laudatio die Erfolge des 23-Jährigen – im April holte Rieck für die E-Sports-Mannschaft von RB Leipzig die Deutsche Meisterschaft in der Einzel- und Team-Wertung der Virtual Bundesliga –, hob jedoch besonders Sportsgeist und Fairness des professionellen Gamers hervor. So wurde Levy Finn Rieck in dieser Saison von Gegenspielern und Trainern für den vom Spielehersteller EA Sports ausgerufenen Fairness-Preis nominiert. Außerdem sei Rieck ein stolzer Köthener, wie die Oberbürgermeisterin betonte, der sich besonders bei jungen Menschen als wertvoller Botschafter für die Bachstadt erwiesen habe.

Levy Finn Rieck spielte seit 2021 zunächst für Hansa Rostock und greift seit 2023 für das Team RBLZ Gaming zum Controller, mit dem er 2024 schon den DFB ePokal gewinnen konnte. Als professioneller E-Sportler trainiert der 23-Jährige fünf bis sieben Stunden täglich und muss über Reaktionszeiten verfügen, die denen von Formel-1-Piloten nahekommen.

Im August tritt Rieck dann bei der E-Sports Weltmeisterschaft in Riad an und wird auch dort seine Heimatstadt repräsentieren. Im Rahmen der Eintragung wurde am Donnerstag auch im Ratssaal gegen den virtuellen Ball „getreten“. Levy Finn Rieck brachte Köthens Oberbürgermeisterin seinen Beruf – und den Playstation-Controller – näher.