Niedrigwasser wie in der Elbe? Noch ist alles gut

Die Saale am Pegel Naumburg-Grochlitz.

Naumburg. - Während auf der Elbe der Schiffsverkehr wegen Niedrigwassers beinahe zum Erliegen gekommen ist, sieht es für die Saale noch ganz komfortabel aus. Manfred Berro, Inhaber der Saaleschifffahrt in Bad Kösen: „Ja, die Saale ist niedriger als gewöhnlich, für unsere Schifffahrt aber kein Problem. Wir fahren ganz normal.“

Kiesbänke in der Saale gut zu umschiffen

Der Unternehmer, der Charter- und Linienfahrten zum Anleger unterhalb der Rudelsburg anbietet, führt das auch auf die gute Regulierung mit dem Schlauchwehr in Bad Kösen zurück. „Für Touristen ist das Wehr vielleicht nicht so schön anzusehen, doch seine Technik hat sich bewährt“, so Berro. Auch für Wassertouristen, beispielsweise Kanuten oder Schlauchbootfahrer, ist die Saale derzeit gut nutzbar. „Hier und da gucken zwar ein paar Sand- und Kiesbänke mehr heraus, doch es gibt keine Stellen, wo es nicht voranginge. Es ist alles möglich“, sagt Jens-Uwe Selditz vom Bootsverleiher und Tourenanbieter Saale-Unstrut-Tours im Blütengrund.

Der Pegel der Saale ist ausreichend hoch, so dass die Schiffe in Bad Kösen uneingeschränkt fahren können. (Foto: Nicky Hellfritzsch)

Tatsächlich sind die Saaletalsperren Bleiloch und Hohenwarte, betrieben vom Versorger Vattenfall, gut gefüllt, wenn auch seit Anfang des Monats leicht unter ihrem Stauziel. Der Pegel in Naumburg-Grochlitz liegt seit Langem konstant bei rund 1,65 Metern.