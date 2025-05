Naumburg - Als er zehn Jahre alt war, hat er Naumburg mit seinen Eltern Richtung Bochum verlassen. Jetzt kehrt Jens Schade in die Stadt seiner Kindheit zurück – und zwar nicht einfach so: Am Sonnabend und Sonntag (10./11. Mai 2025) jeweils von 10 bis 18 Uhr veranstaltet der inzwischen 47-Jährige, der in Velen (Nordrhein-Westfalen) sein eigenes Unternehmen namens „Messe NRW“ betreibt, auf der Naumburger Vogelwiese eine Ausstellung und Verkaufsschau zum Thema Bau und Garten.

