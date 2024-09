Verein rechnet nicht mit roter Zahl Dank vieler Unterstützer: Waldtag am Wildenstall konnte finanziell gestemmt werden

Rund 10- bis 12.000 Menschen haben den Waldtag am Wildenstall besucht. Und schon steht beim Verein „Unser Wald“ die nächste große Aktion an: Gemeinsam mit den Teilnehmern der Euroweek in Sangerhausen sollen Bäume gepflanzt werden.