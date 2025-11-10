Welche Resttickets verfügbar sind und wie es für den Film nach dem offiziellen Kinostart im Moviestar weitergeht

Sangerhausen/MZ. - Am Samstag hat halb Sangerhausen schon was vor: Alle gehen ins Kino. Denn dort erlebt der Film „Sehnsucht in Sangerhausen“ seine Vorpremiere. Am 27. November wird der Streifen bundesweit in die Kinos kommen. Vorher aber haben die Sangerhäuser exklusiv die Gelegenheit, sich den Film anzuschauen, der im vergangenen Jahr in der Rosenstadt und in ihrer unmittelbaren Umgebung gedreht wurde. Und an dem gut 100 Leute aus der Stadt und der Region als Komparsen mitgewirkt haben.

Vor der großen Leinwand wird es am 15. November also nicht nur ein begeistertes Hallo beim Wiedererkennen von Schauplätzen geben, sondern auch dann, wenn Freunde, Nachbarn, Kollegen, Mitschüler im Bild auftauchen.

„Sehnsucht in Sangerhausen“: Nur ganz wenige Resttickets

Der offizielle Trailer zum Film zeigt unter anderem Szenen, die auf der Café-Terrasse am Glashaus im Rosarium, vor dem Rosenhotel, in der nächtlichen Innenstadt und vor dem früheren „Bullenkloster“ an der Straße der VS spielen. Im August war der Streifen beim Filfestival in Locarno gelaufen.

Das „Moviestar“-Kino hat im August einen wahren Ansturm auf die Tickets für die Vorpremiere erlebt. Die Nachfrage war so groß, dass der Film jetzt am 15. November in allen drei Kinosälen gleich zweimal hintereinander gezeigt wird – in einer ersten Runde um 18.15 beziehungsweise 18.30 Uhr und dann nochmal ab 20.15 beziehungsweise 20.30 Uhr. Ein Teil der sechs Vorstellungen ist restlos ausverkauft. Montagmittag waren für Kino 2 und 3 um 18.30 Uhr beziehungsweise 18.15 Uhr noch jeweils ein Ticket und für Kino 3 um 20.15 Uhr elf Tickets verfügbar - jeweils in der ersten Reihe direkt vor der Leinwand.

Bundesweiter Start am 27. November: „Sehnsucht in Sangerhausen“ kehrt ins Moviestar zurück

Bei der Vorpremiere in Sangerhausen wird auch Regisseur Julian Radlmair dabei sein und die Kinobesucher persönlich begrüßen. Ihn hatte ein Foto von der Sangerhäuser Innenstadt mit der Schachthalde im Hintergrund dazu inspiriert, einen Film für die romantische kleine Stadt zu schreiben.

Wer übrigens bei der Vorpremiere am Samstag nächster Woche nicht dabei sein kann, bekommt ab dem offiziellen Kinostart am 27. November die Gelegenheit, „Sehnsucht in Sangerhausen“ im Sangerhäuser Kino zu sehen. „Auf jeden Fall nehmen wir ihn dann ins Programm“, sagt Silvio Verfürth, der Betreiber des Movie Star. Er plant, den Streifen zunächst um 17 und 19 Uhr laufen zu lassen. Wie lange er im Programm bleibt, wird dann von der Nachfrage der Kinobesucher abhängen.