Viele Igel sind im Herbst noch zu schwach für den Winterschlaf. Wie Sie jetzt beim Füttern helfen, wie der Garten igelfreundlich wird, und wo verletzte Tiere aus Wittenberg Hilfe bekommen.

Ein Igel raschelt durch das Laub in Wittenberg: Im Herbst suchen sich die Tiere ein Quartier für den Winterschlaf.

Wittenberg/MZ. - Wenn die Tage kürzer werden und die Laubhaufen größer, bereiten sich die Igel allmählich auf den Winterschlaf vor. Das ist für die stachligen Gesellen oft gar nicht so einfach, weiß Birgit Steindl aus Mildensee. Die 61-Jährige kümmert sich seit 28 Jahren um Igel. Untergebracht hat sie diese bei sich zu Hause – aktuell sind es 29 Tiere. „Ein großes Problem ist, dass die Leute nicht wissen, wie sie jetzt mit den Igeln umgehen sollen“, sagt die ehrenamtliche Helferin.