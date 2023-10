Kornelia Ditscher kümmert sich um Igel. Warum die Nudersdorferin das gern macht und was sie in diesen Tagen besonders beschäftigt.

Nudersdorferin kümmert sich um Igel: Was auch jeder Gartenbesitzer für den Winter tun kann

Die Nudersdorferin Kornelia Ditscher kümmert sich um Igel. Sie appelliert auch an die Umsicht anderer Menschen, gerade jetzt, wo Gärten winterfest gemacht werden, sollte verstärkt auf die kleinen Tiere geachtet werden.

Nudersdorf/MZ - Kornelia Ditscher hat ein Herz für Tiere, das auch für Igel schlägt. Das zeigt sich nicht nur daran, dass sie – mal wieder – eine Futterstelle eingerichtet hat, sondern auch am schönen Garten der Nudersdorferin. Dem sieht man zwar die ordnende Hand an, anders gesagt: Er ist aufgeräumt, aber nicht blank geputzt. Ditscher und ihr Mann achten zudem auf eine gewisse Durchlässigkeit, so dass Igel ungehindert wandern können.