Die Kreativwerkstatt auf der Burg Roßlau hat am Wochenende viele Inspirationen für weihnachtliche und andere Gaben gegeben. Wie man Bares ordentlich verpackt und warum Gestecke stark nachgefragt waren.

Geschenke mit Herz - Was Besucher alles bei der Kreativwerkstatt auf der Wasserburg entdeckten

Die Perlenwerkstatt von Heike Drebes lädt zum mitmachen auf dem Kreativmarkt in Roßlau auf der Wasserburg ein.

Rosslau/MZ. - Für manche Menschen ist es einfach eine Frage des guten Geschmacks, kein Geld zu verschenken, sondern sich lieber ernsthaft um ein Geschenk zu bemühen. Gabriele Schneider sieht das gelassen.