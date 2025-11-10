weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Start in die Vorweihnachtszeit: Geschenke mit Herz - Was Besucher alles bei der Kreativwerkstatt auf der Wasserburg entdeckten

Start in die Vorweihnachtszeit Geschenke mit Herz - Was Besucher alles bei der Kreativwerkstatt auf der Wasserburg entdeckten

Die Kreativwerkstatt auf der Burg Roßlau hat am Wochenende viele Inspirationen für weihnachtliche und andere Gaben gegeben. Wie man Bares ordentlich verpackt und warum Gestecke stark nachgefragt waren.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 10.11.2025, 13:25
Die Perlenwerkstatt von Heike Drebes lädt zum mitmachen auf dem Kreativmarkt in Roßlau auf der Wasserburg ein.
Die Perlenwerkstatt von Heike Drebes lädt zum mitmachen auf dem Kreativmarkt in Roßlau auf der Wasserburg ein. Fotos: Thomas Ruttke

Rosslau/MZ. - Für manche Menschen ist es einfach eine Frage des guten Geschmacks, kein Geld zu verschenken, sondern sich lieber ernsthaft um ein Geschenk zu bemühen. Gabriele Schneider sieht das gelassen.