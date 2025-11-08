Seit dem Start der S11 haben sich die Fahrgastzahlen auf der Strecke Halle–Merseburg–Querfurt fast verdoppelt. Doch die Pendler haben mit Ausfällen und überfüllten Triebwagen zu kämpfen. Nun erklärt die Nasa, wie sich das ändern könnte.

Die S11 von Halle nach Querfurt: Volle Züge, wenn sie denn fahren

Die „Walfische", die auf der S11 zwischen Halle und Querfurt verkehren bereiten immer wieder technische Probleme.

Bad Lauchstädt/Merseburg/Querfurt/MZ. - „Was mich bedrückt, ist die Unzuverlässigkeit“, beklagte ein Pendler aus Langeneichstädt, der täglich mit der neuen S-Bahn-Linie 11 nach Halle fährt – wenn ihm nicht Zugausfälle oder fehlende Zugteile einen Strich durch die Rechnung machen. „Gerade die Verbindung 14.48 Uhr ab Halle ist dann sehr voll.“ Er habe schon erlebt, dass die Zugbegleiter Fahrgäste abweisen mussten. Ein Erlebnisbericht, der die ersten elf Monate der S11, der Direktverbindung von der Großstadt über Merseburg und Mücheln nach Querfurt, auf den Punkt bringt: ein Erfolgsmodell beim Publikum, aber halt doch Bahn.