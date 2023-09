Am 14. Oktober ab 17 Uhr werden „KeinChor“ nun zum fünften Mal in der katholischen Herz-Jesu-Kirchegastieren, um ihr Zehnjähriges gebührend zu feiern – natürlich mit genau jenem feinsten A-cappella-Satzgesang, für den sie bekannt sind und geliebt werden.

Sangerhausen/MZ - Kaum zu glauben, aber das Ensemble „KeinChor“existiert jetzt schon seit zehn Jahren. Ja, so lange ist es jetzt tatsächlich schon her, dass sich sechs junge Herren aus Mansfeld-Südharz, damals noch relativ frisch ausgestattet mit dem Abi vom Sangerhäuser Scholl-Gymnasium, zum ersten Mal in einer Studenten-WG in Halle trafen, „um bei Pizza und Bier leichte Chorstücke anzusingen“, wie sich Georg Pfeiffer heute erinnert.