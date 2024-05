Wie viel Zeit kalkuliert man pro Essen, wie viel kostet Sky jetzt mehr und wie hat sich das Gäste-Verhalten durch Corona geändert? Der Inhaber des Rüssel-Pubs in Sangerhausen, Thomas Trojovsky, spricht über die Probleme, die seine Branche derzeit ereilen und was er sich von der Politik wünscht. Aber auch darüber, welche Lösungen man für die Misere finden kann.

So steht es um die Kneipen

Der Sangerhäuser Gastronom Thomas Trojovsky (links) wird die Geschäfte in nächster Zeit an seinen Sohn Dennis übergeben.

Sangerhausen/MZ - Fachkräftemangel, Energiepreise, Inflation – es gibt derzeit einige Probleme für die Gastronomen. Das ist auch im Rüssel-Pub in Sangerhausen nicht anders. Inhaber Thomas Trojovsky spricht mit MZ-Chefreporter Joel Stubert darüber, was in den vergangenen Jahren alles zusammenkam, wie sich das Gästeverhalten verändert hat und wo sich überall der Kostendruck für die Gastronomen erhöht hat.