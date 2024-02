Kirchner und Beyer-Kögel in der Stichwahl Ist die Bürgermeisterwahl in Allstedt rechtskräftig? - AfD-Kandidatin gibt Beschwerde zu Protokoll

Der Wahlausschuss in Allstedt stellt am Montag fest: Daniel Kirchner und Christin Beyer-Kögel gehen in die Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Allstedt. Die Stimmzahlen zeigen interessante Details.