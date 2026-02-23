Es wird ungemütlicher Nun doch: Mansfeld-Südharz will junge Bürgergeld-Empfänger zur Arbeit ermutigen

Wer arbeiten kann, soll für Sozialleistungen auch etwas tun - Mansfeld-Südharz will Leistungsempfänger unter 25 Jahre jetzt stärker zur Aufnahme einer Tätigkeit drängen. Wie das Land per Federstrich dabei helfen könnte.