Eil
Es wird ungemütlicher Nun doch: Mansfeld-Südharz will junge Bürgergeld-Empfänger zur Arbeit ermutigen
Wer arbeiten kann, soll für Sozialleistungen auch etwas tun - Mansfeld-Südharz will Leistungsempfänger unter 25 Jahre jetzt stärker zur Aufnahme einer Tätigkeit drängen. Wie das Land per Federstrich dabei helfen könnte.
Aktualisiert: 25.02.2026, 11:51
Sangerhausen/MZ. - Nun also doch: Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz sollen jetzt arbeitsfähige junge Bürgergeldempfänger stärker dazu gebracht werden, eine geregelte Tätigkeit aufzunehmen.