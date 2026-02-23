weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Landkreis drängt junge Bürgergeld-Empfänger auf Arbeitsmarkt

Es wird ungemütlicher Nun doch: Mansfeld-Südharz will junge Bürgergeld-Empfänger zur Arbeit ermutigen

Wer arbeiten kann, soll für Sozialleistungen auch etwas tun - Mansfeld-Südharz will Leistungsempfänger unter 25 Jahre jetzt stärker zur Aufnahme einer Tätigkeit drängen. Wie das Land per Federstrich dabei helfen könnte.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 25.02.2026, 11:51
Das Jobcenter am Baumschulenweg in Sangerhausen.
Das Jobcenter am Baumschulenweg in Sangerhausen. Foto: Maik Schumann

Sangerhausen/MZ. - Nun also doch: Auch im Landkreis Mansfeld-Südharz sollen jetzt arbeitsfähige junge Bürgergeldempfänger stärker dazu gebracht werden, eine geregelte Tätigkeit aufzunehmen.