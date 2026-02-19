Wer Geld von den Allgemeinheit bekommt, soll dafür auch etwas leisten - Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) will das in Sachsen-Anhalt umsetzen. Ist das im Landkreis Mansfeld-Südharz umsetzbar?

Wer Geld bekommt, soll was dafür tun - wie steht Mansfeld-Südharz zu einer Arbeitspflicht?

Einer gibt, einer nimmt. Doch der Sozialstaat sollte keine Einbahnstraße sein.

Sangerhausen/MZ. - Junge, gesunde Menschen, die Bürgergeld kassieren, sollen dafür etwas leisten. Dafür will sich Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) einsetzen. Wer arbeitsfähig ist, aber trotzdem keine Ausbildung macht oder sich einen Job sucht, der soll gemeinnützig arbeiten - so hat es Schulze angekündigt.