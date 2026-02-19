Im Haushaltsplan sieht der Landkreis Mansfeld-Südharz in diesem Jahr 60,3 Millionen Euro für Personalausgaben vor - gut 2,5 Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Wie eine zusätzliche Stelle jetzt beim Sparen helfen soll.

Landkreis Mansfeld-Südharz will bei Personalkosten sparen - und plant dafür eine neue Stelle

Auf der Suche nach Einsparpotenzial will der Landkreis Mansfeld-Südharz erst mal Geld ausgeben.

Sangerhausen/MZ. - Im frisch beschlossenen Haushalt 2026 für den Landkreis Mansfeld-Südharz steht bei den Personalausgaben eine fette achtstellige Zahl: 60,3 Millionen Euro hat der Landkreis in diesem Jahr für die Bezahlung der 730,5 Stellen seiner Beamten und Beschäftigten vorgesehen. Das sind rund 2,5 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr.