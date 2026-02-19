Geschlossene Jugendherberge Mit welcher Idee der Präsident des Kreissportbundes Mansfeld-Südharz das Objekt in Gorenzen retten will
Die Jugendherberge in Gorenzen hat ihren Betrieb eingestellt. Norbert Born, Präsident des Kreissportbundes Mansfeld-Südharz, entwickelt eine Idee, wie wieder Leben in das Objekt kommen kann. Wie der aktuelle Stand ist.
19.02.2026, 10:00
Gorenzen/MZ. - Was von vielen Stammgästen schon lange im Voraus befürchtet wurde, traf ein: Die Jugendherberge Gorenzen schloss zum Jahreswechsel ihre Türen.