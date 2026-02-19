Seit Januar gibt es in Jeber-Bergfrieden einen Apotheken-Automaten, an dem Rezepte eingelöst werden können. Wie der Schalter mittlerweile angenommen wird.

Seit Anfang Januar gibt es im Coswiger Ortsteil Jeber-Bergfrieden einen Automaten, an dem Apothekenrezepte eingelöst werden können (die MZ berichtete). Er ist einer der ersten im ländlichen Raum. Zunächst aber wurde der Schalter nicht wirklich angenommen. Unser Reporter Andreas Hübner sprach mit Martin Roschig, der gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tom Dupke unter anderem die Paracelsus-Apotheke in Roßlau betreibt, darüber, ob inzwischen mehr Kunden kommen.