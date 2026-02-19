Das Feuer Mitte Januar zerstörte den Lebenstraum von Peter Gürth. Jetzt wird der Vorfall an der Goitzsche im Fernsehen aufgerollt.

TV-Ermittler beleuchten Bar-Brand in Bitterfeld - Wer hat Hinweise zum Feuer in der Strandbar an der Goitzsche?

Nur noch Reste sind von der Bar im Bitterfelder Stadthafen übriggeblieben.

Bitterfeld/MZ. - Der Brand der „Tiki-Strandbar der Baari“ im Bitterfelder Stadthafen der Goitzsche schlägt weiter Wellen. Nachdem bereits unmittelbar nach dem Feuer in der Nacht vom 12. zum 13. Januar von Brandstiftung ausgegangen war und die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet hatte, hat es der Fall nun auch ins Fernsehen geschafft.