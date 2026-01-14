Die „Tiki Strandbar der Baari“ ist Dienstagnacht am Bitterfelder Stadthafen in Flammen aufgegangen. Der Besitzer erfährt vom Brand im Thailand-Urlaub. Wie es nun weiter geht.

„Ich habe inzwischen ein paar Fotos gesehen. Es ist ein Schock“ - Feuer vernichtet Strandbar an der Goitzsche

In der Nacht zum Dienstag

Nur noch Reste sind von der Bar und den Anbauten übriggeblieben.

Bitterfeld/MZ. - Ein Ausflugsziel an der Goitzsche ist in der Nacht zum Dienstag das Opfer eines Brandes geworden. Die „Tiki Strandbar der Baari“ am Bitterfelder Stadthafen wurde von den Flammen zerstört.