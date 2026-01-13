An der Goitzsche bei Bitterfeld ist in der Nacht zum Dienstag, 13. Januar, eine Strandbar komplett ausgebrannt.

Schock am Ufer der Goitzsche bei Bitterfeld - Beliebte Strandbar brennt in der Nacht völlig nieder

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Strandbar schon im Vollbrand.

Bitterfeld/MZ. - An der Goitzsche bei Bitterfeld ist in der Nacht zum Dienstag, 13. Januar, eine Strandbar komplett ausgebrannt. Das hat am Dienstagmorgen die Freiwillige Feuerwehr in Bitterfeld gemeldet. Diese war um 3.49 Uhr zu einem Gebäudebrand in die Berliner Straße alarmiert worden.

Die Strandbar an der Goitzsche ist in der Nacht komplett niedergebrannt. (Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen)

Ein großer Feuerschein und eine starke Rauchwolke wiesen den Einsatzkräften direkt den Weg an die Seepromenade, Im Bereich des Stadthafens stand dort eine Strandbar im Vollbrand. Bei Ankunft waren Teilbereiche der Bar bereits vollständig niedergebrannt, das Feuer hatte sich schon weiter auf den Servicebereich aus.

Die Löscharbeiten an der Goitzsche dauert bis in den frühen Morgen. (Foto: Feuerwehr Bitterfeld-Wolfen)

Die Kameraden der Feuerwehr bauten eine Wasserversorgung aus dem Goitzschesee aufgebaut auf. Unter Einsatz von drei C-Rohren gelang es nach Angaben eines Sprechers schnell, das Feuer einzudämmen und es dann auch zu löschen. Dennoch ist das Gebäude nicht mehr nutzbar.

Aufgrund eines Teileinsturzes der Dachkonstruktion sowie diverser elektrischer Großgeräte im Barbereich gestalteten sich die Restlöscharbeiten schwierig und dauerten bis circa 6 Uhr an.

Die Strandbar war 2019 eröffnet worden. Einsatzkräfte der Polizei waren ebenfalls vor Ort und haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.