EIL:
„100 Jahre Bauhaus Dessau“ Volksbank und Bauhaus präsentieren silberne Medaille zum Jubiläum - Was Experten zum Sammlerwert sagen
Die Stiftung Bauhaus Dessau und die Volksbank Dessau-Anhalt haben am Mittwoch die Medaille „100 Jahre Bauhaus Dessau“ vorgestellt. Die ist in einer Auflage von 500 erschienen. Lohnt sich der Kauf?
Aktualisiert: 19.02.2026, 11:32
Dessau-Rosslau/MZ. - Das Bauhaus Dessau und die Volksbank Dessau-Anhalt haben gemeinsam das Bauhausjubiläum versilbert: Beide haben am Mittwoch die Medaille „100 Jahre Bauhaus Dessau“ vorgestellt. Diese wiegt eine Unze, knapp über 31 Gramm also, besteht aus 999er Silber und kostet 100 Euro. Die Auflage beträgt 500 Stück, verkauft werden soll sie in der Volksbank, in der Dessau-Roßlauer Touristinfo und in den Shops im Bauhaus und im Bauhaus Museum. Die Medaille zeigt vorne den Jubiläumsverweis, hinten das Bauhausgebäude.