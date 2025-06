Bei der Generalversammlung im Golfpark hat die Volksbank Dessau-Anhalt ihre Bilanz für 2024 präsentiert. Wie das Kreditinstitut sein Angebot in Zukunft erweitert.

Generalversammlung in Dessau

Dessau-Rosslau/MZ. - Der Bilanzgewinn der Volksbank Dessau-Anhalt ist das fünfte Jahr in Folge gestiegen. 2024 lag er bei 419.000 Euro, von denen 60.000 als Dividende an die Mitglieder ausgeschüttet werden sollen. Das beschloss die Generalversammlung am Mittwochabend, 4. Juni, bei ihrem jährlichen Treffen im Golfpark Dessau.