Der Kreistag beschließt in Sangerhausen zum zweiten Mal den Haushalt für dieses Jahr. Der muss aber noch genehmigt werden. Warum es dabei eine böse Überraschungen geben könnte.

Mansfeld-Südharz hat einen Haushalt für 2026 - aber es gibt einen Haken

Vertreter von Schulen, Vereinen und Verbänden in Mansfeld-Südharz, bei denen ohne Geld vom Landkreis Projekte sterben würden, gaben ihrer Hoffnung auf einen Haushaltsbeschluss Ausdruck.

Sangerhausen/MZ. - Die Uhr zeigt am Mittwochabend 18.57 Uhr, als der Kreistag nach knapp drei Stunden Sitzung den Haushalt für das laufende Jahr beschließt. 28 Ja-Stimmen, zwölfmal Nein und vier Enthaltungen gibt es für das mehr als 1.200 Seiten dicke Zahlenwerk, in dem der Landkreis seine Einnahmen und Ausgaben für 2026 geplant hat. Insgesamt 298 Millionen Euro sollen in diesem Jahr ausgegeben werden.