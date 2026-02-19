Ein Schlagloch in einer Straße bei Neu Königsaue hat bei Autofahrern unlängst für Frust gesorgt. Nun hat der Salzlandkreis das Problem behoben. Weshalb man sich gerade jetzt um den Schaden gekümmert hat.

Ein großes Schlagloch wie dieses haben auch bei Neu Königsaue etliche Autofahrer zu spüren bekommen. Der Salzlandkreis hat das Problem inzwischen behoben.

Neu Königsaue/MZ - Schlaglöcher sind eine ärgerliche Angelegenheit. Mitunter scheinen sie sich plötzlich vor einem Autofahrer aufzutun. Wer in den vergangenen Tagen im Dunkeln zwischen Wilsleben und Schadeleben oder nur bis Neu Königsaue unterwegs war, bekam mit etwas Pech ein solches Schlagloch kurz vor dem Abzweig nach Winningen unsanft zu spüren: Mit einem gewaltigen Hieb, bei dem man froh war, das Lenkrad fest in den Händen zu haben, weil es sonst einen Satz in Richtung Straßengraben geben konnte.