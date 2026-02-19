Dem Magdeburger Cristian Goldberg wird bei einem Wohnungseinbruch eine wertvolle Violine gestohlen. Ein Polizist bringt sie zurück. Bei einem Konzert in Aschersleben hat der Musiker sich nun bedankt.

Musiker erhält wertvolle Geige nach Diebstahl wieder: Bei Konzert in Aschersleben dankt er der Polizei

Cristian Goldberg (rechts) bedankt sich bei einem Konzert im Bestehornhaus bei Kriminalkommissar Reinecke, der ihm die Violine wiederbrachte.

Aschersleben/MZ - Manchmal sind Glücksgefühle kaum zu beschreiben. Wie bei der Geburt des ersten Kindes. Cristian Goldberg hatte ein Glücksgefühl, das er „wie ein Sechser im Lotto“ beschreibt, als eines Tages im November ein Polizist bei ihm an der Haustür klingelte und ihm seine drei Monate zuvor gestohlene, wertvolle Violine zurückgab. Es ist ein Instrument, das dem 59-Jährigen sehr viel bedeutet: Eine 1758 in Italien angefertigte Violine im Wert von „weit über 100.000 Euro“.