Rauchsäule weithin sichtbar Brand auf Recyclinganlage in Riethnordhausen - Warum das Löschwasser knapp wurde
Beim Brand in Riethnordhausen kämpften am Mittwoch stellenweise über 50 Feuerwehrleute gegen die Flammen auf dem Recyclinghof. Dabei wurde zwischendurch auch das Löschwasser knapp. Wie das passieren und die Situation gerettet werden konnte.
10.09.2025, 17:36
Riethnordhausen/MZ. - Auch am Mittwoch stieg noch weithin sichtbar weißer Rauch vom Gelände der Recyclingfirma in Riethnordhausen auf. Denn die Löscharbeiten auf dem Gelände gingen auch mehr als 24 Stunden nach dem Ausbruch des Feuers weiter.