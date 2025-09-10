Rauchsäule weithin sichtbar Brand auf Recyclinganlage in Riethnordhausen - Warum das Löschwasser knapp wurde

Beim Brand in Riethnordhausen kämpften am Mittwoch stellenweise über 50 Feuerwehrleute gegen die Flammen auf dem Recyclinghof. Dabei wurde zwischendurch auch das Löschwasser knapp. Wie das passieren und die Situation gerettet werden konnte.