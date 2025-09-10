Der Großbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen stellt die Feuerwehren weiter vor Herausforderungen. Am Morgen wurden die Löscharbeiten wieder ausgeweitet.

Nach wie vor komplizierte Situation in Riethnordhausen - Löscharbeiten werden wieder ausgeweitet

So sah es am Brandort in Riethnordhausen am frühen Dienstagmorgen nach dem Eintreffen der Feuerwehren aus. Auch am Mittwoch muss weiter gelöscht werden.

Riethnordhausen - Auch am Mittwochvormittag gehen die Löscharbeiten auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen weiter. „Seit 6.30 Uhr sind wieder 51 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus der Goldenen Aue vor Ort und löschen“, teilte Kreissprecherin Michaela John mit.