Großbrand in Recyclingfirma Nach wie vor komplizierte Situation in Riethnordhausen - Löscharbeiten werden wieder ausgeweitet
Der Großbrand auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen stellt die Feuerwehren weiter vor Herausforderungen. Am Morgen wurden die Löscharbeiten wieder ausgeweitet.
Aktualisiert: 10.09.2025, 09:20
Riethnordhausen - Auch am Mittwochvormittag gehen die Löscharbeiten auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen weiter. „Seit 6.30 Uhr sind wieder 51 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus der Goldenen Aue vor Ort und löschen“, teilte Kreissprecherin Michaela John mit.