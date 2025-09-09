weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Großfeuer in Riethnordhausen: Brand in Recyclingfirma unter Kontrolle - Landkreis dementiert Aussagen der Polizei

In der Nacht zu Dienstag ist ein Großfeuer auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens in Riethnordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist noch immer im Einsatz. Sie konnten das Feuer am Nachmittag aber unter Kontrolle bringen.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 09.09.2025, 17:05
Die Rauchentwicklung beim Brand in der Recyclingfirma in Riethnordhausen ist weithin sichtbar.
Die Rauchentwicklung beim Brand in der Recyclingfirma in Riethnordhausen ist weithin sichtbar. (Foto: Maik Schumann)

Riethnordhausen - Die riesige dunkle Rauchwolke war bis ins benachbarte Thüringen zu sehen. Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag ein Großfeuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen ausgebrochen.