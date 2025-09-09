Großfeuer in Riethnordhausen Brand in Recyclingfirma unter Kontrolle - Landkreis dementiert Aussagen der Polizei
In der Nacht zu Dienstag ist ein Großfeuer auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens in Riethnordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist noch immer im Einsatz. Sie konnten das Feuer am Nachmittag aber unter Kontrolle bringen.
Aktualisiert: 09.09.2025, 17:05
Riethnordhausen - Die riesige dunkle Rauchwolke war bis ins benachbarte Thüringen zu sehen. Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht zu Dienstag ein Großfeuer auf dem Gelände einer Recyclingfirma in Riethnordhausen ausgebrochen.