Großfeuer in Riethnordhausen Brand in Recyclingfirma unter Kontrolle - Landkreis dementiert Aussagen der Polizei

In der Nacht zu Dienstag ist ein Großfeuer auf dem Gelände eines Recycling-Unternehmens in Riethnordhausen ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten ist noch immer im Einsatz. Sie konnten das Feuer am Nachmittag aber unter Kontrolle bringen.