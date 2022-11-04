Die Adventsstadt Quedlinburg hat in diesem Jahr wieder ihre Tore geöffnet. Sie besteht aus dem "Advent in den Höfen", dem Quedlinburger Weihnachtsmarkt, dem Adventskalender und dem Wintermarkt am Mathildenbrunnen.

Ein Besuch des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz von Quedlinburg lohnt sich.

Quedlinburg/DUR. – In Quedlinburg öffnet die Adventsstadt in diesem Jahr wieder ihre Tore. Besuchen kann man am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende den "Advent in den Höfen".

Auch der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg und der Adventskalender lohnen für einen Besuch.

Wann findet der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg statt?

Eröffnung: 26. November 2025

Ende: 22. Dezember 2025

Öffnungszeiten des Quedlinburger Weihnachtsmarktes

Sonntag bis Donnerstag: 11 Uhr bis 20 Uhr

Freitag: 11 Uhr bis 22 Uhr

Freitag: Samstag: 10 Uhr bis 22 Uhr

Wann findet der "Advent in den Höfen" in Quedlinburg statt?

Der „Advent in den Höfen“ findet am 29. und 30. November 2025, am 6. und 7. Dezember 2025 und am 13. und 14. Dezember 2025 in Quedlinburg statt. Die Höfe sind jeweils am Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.

Weihnachten in Quedlinburg: Wintermarkt am Mathildenbrunnen 2025

Am Mathildenbrunnen in Quedlinburg können Besucher vom 28. November bis zum 22. Dezember eine weihnachtliche Lichtinstallation und Kulinarisches erwarten.

Montag bis Donnerstag: 14 bis 20 Uhr

Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr

Sonntag: 11 bis 20 Uhr

22. Dezember: 11 bis 18 Uhr

Wann werden die Türchen des Adventskalenders in Quedlinburg geöffnet?

Vom 1. bis 23. Dezember 2025 wird täglich um 16.30 Uhr ein Türchen des Adventskalenders in Quedlinburg geöffnet. Am 24. Dezember wird das Türchen bereits um 13 Uhr geöffnet.

Wo findet die Adventsstadt Quedlinburg statt?

Beim "Advent in den Höfen" öffnen am ersten, zweiten und dritten Adventswochenende etwa 20 der schönsten Innenhöfe Quedlinburgs ihre Tore. Wer durch die Stadt spaziert, wird entdecken, was sich hinter den sonst verschlossenen Türen verbirgt.

Der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg findet auf dem historischen Marktplatz der Stadt vor dem Rathaus statt. Die Adresse lautet: Markt, 06484 Quedlinburg.

Für die Öffnung der Adventskalender-Türchen ist täglich am Finkenhäuschen, der Tourist-Information am Finkenherd der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH (Finkenherd 1/2), der Treffpunkt. Von dort aus suchen alle Gäste und Besucher gemeinsam das Haus mit dem großen A: A für Adventsstadt Quedlinburg.

Der Wintermarkt am Mathildenbrunnen befindet sich am Steinweg in Quedlinburg

Adventsstadt Quedlinburg: Parkmöglichkeiten in der Adventszeit

Zur Adventszeit wird in Quedlinburg grundsätzlich die Anreise mit Bus und Bahn empfohlen. Von Magdeburg aus werden die Züge zu dieser Zeit gezielt verstärkt. Quedlinburg hat aber auch viele Kapazitäten für Besucher, die mit dem Auto anreisen.

Bei der Anreise mit dem Auto empfiehlt die Stadt, folgender Beschilderung zu folgen:

P2 aus Richtung Halberstadt, Westerhausen und Thale/Weddersleben

aus Richtung und P4 aus Richtung Magdeburg, Halle

Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt: Das gibt es in Quedlinburg zur Adventszeit zu entdecken

In der Adventsstadt Quedlinburg gibt es zur Weihnachtszeit einiges zu sehen. An den ersten drei Adventswochenenden öffnen beim "Advent in den Höfen" einige der schönsten Innenhöfe der Stadt ihr Tore und lassen die Besucher hinter die Fassade blicken. Auf historischem Pflaster werden Kunsthandwerk, Raritäten und kleine Kostbarkeiten angeboten.

Am 26. November beginnt darüber hinaus der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg. Eine große Tanne erleuchtet den mit Buden und Ständen bedeckten Marktplatz. Glühwein, Zimtsterne und Lebkuchen verströmen ihren Duft und bringen die Besucher Quedlinburgs in vorweihnachtliche Stimmung.

Zudem gibt es ein Bühnenprogramm mit Besuchen vom Weihnachtsmann, Weihnachtsliedern, Schulchören und festlich-rockige Klängen.

Ein ganz besonderer Höhepunkt wartet am 19. Dezember ab 17 Uhr, wenn es heißt: "Quedlinburg singt!" Zum gemeinschaftlichen Weihnachtssingen mit dem Fritz-Prieß-Chor, dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Quedlinburg und Klavierbegleitung sind alle eingeladen, erklärt die Stadt.

Nach Ende des Weihnachtsmarktes bleibt die Weihnachts-Pyramide geöffnet. Am 3. Januar 2026 verwandelt sich Quedlinburg in eine Bühne für alte Bräuche, geheimnisvolle Gestalten und klangvolle Geschichten. Von 18 bis 21.30 Uhr wird auf dem Marktplatz die erste Quedlinburger Rauhnacht gefeiert.

Weitere Veranstaltungen im Harz: Advent im Stiftshof und Grubenlichtermarkt

Der Stiftshof der Stiftskirche St. Cyriakus in Gernrode verwandelt sich am 13. und 14 Dezember in einen Weihnachtsmarkt mit einem vielfältigen Programm, Speisen, Kunsthandwerk, Bastelangeboten, Orgelmusik, Gottesdiensten und Führungen in der Kirche. Der Markt hat am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Der Harzklub Zweigverein Bad Suderode lädt am 29. November zum Grubenlichtermarkt und zur 8. Landesbergparade ein. Um 14 Uhr eröffnet der Markt im Kurpark. Er endet um 20 Uhr.

Vom 28. November bis zum 30. November findet die Adventslust in Ballenstadt statt. Sie hat Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 14 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Rathausplatz verwandelt sich am ersten Adventswochenende in eine Winterdorf mit Kunsthandwerk, Dekorationen und Geschenkideen.

Verkaufsoffene Sonntage in Quedlinburg zur Weihnachtszeit

An den ersten drei Adventswochenenden finden zusätzlich zum Weihnachtsmarkt und dem Advent in den Höfen verkaufsoffene Sonntage in Quedlinburg statt.

Am 30. November sowie am 7. und 14. Dezember 2025 kann hier von 12 bis 17 Uhr auch am Sonntag geshoppt werden.